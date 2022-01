Belen Rodriguez | Stefano De Martino e quel video che sta facendo sognare i fan | ecco cos’è successo!

(Di lunedì 31 gennaio 2022)Desono i protagonisti di unche sta girando sul web e stai fan dell’ex coppia. I due sono entrambi single da ormai diverso tempo. Dopo aver definitivamente messo un punto alla sua relazione con Antonino Spinalbese, padre della sua Luna Marì,appaiono sempre più vicini. I due hanno sempre mantenuto rapporti civili per il bene del figlio Santiago, ma negli ultimi giorni è capitato in diverse circostanze di beccarli insieme. La prima era stata alcune settimane fa in aeroporto. Inl’occasione il ballerino era andato a prendere la showgirl di rientro da una viaggio con un’amica. Questa volta, invece, lae De ...

La vita privata diè sulla bocca di tutti. La showgirl argentina, che si professa single, è stata vista più volte in compagnia del suo ex marito Stefano De Martino. Molte voci parlano di un certo ...... 8 anni, va in scena alla festa di compleanno della Petineuse , la migliore amica della, ...ha detto addio ad Antonino Spinalbese , da cui ha avuto la sua seconda figlia Luna Marì il 12 ...Belen e Stefano De Martino continuano a far notizia, mentre si rincorrono le voci della loro ritrovata sintonia (secondo i ben informati si vedrebbero regolarmente al riparo dagli obiettivi dei papara ...La tutina di Achille Lauro, il pancione di Loredana Bertè e la farfallina di Belen Rodriguez: la storia di Sanremo è da sempre legata all'evoluzione dei costumi ...