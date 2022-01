Belen Rodriguez e Stefano De Martino, una notte di passione indimenticabile: le foto (Di martedì 1 febbraio 2022) Tutte le foto a fine articolo. Esclusiva bomba di Alberto Dandolo per il settimanale di gossip 'Oggi'. La showgirl argentina e l’ex marito si frequentano di nuovo. Come mostrano le immagini esclusive di Oggi. E gli inguaribili romantici sognano che possano riprendere un amore interrotto bruscamente Belen Rodriguez e Stefano De Martino tornano insieme. Eccoli, l’uno accanto all’altra, in un’intimità quotidiana fatta di gesti semplici, ma che racconta di un’intesa ritrovata, dopo molto tempo. E se è davvero ritorno di fiamma lo dirà il tempo. Intanto, il settimanale Oggi vi può raccontare con le sue immagini esclusive una notte davvero movimentata tra i due NELLA CASA DI LUI – Belen Rodriguez e Stefano ... Leggi su howtodofor (Di martedì 1 febbraio 2022) Tutte lea fine articolo. Esclusiva bomba di Alberto Dandolo per il settimanale di gossip 'Oggi'. La showgirl argentina e l’ex marito si frequentano di nuovo. Come mostrano le immagini esclusive di Oggi. E gli inguaribili romantici sognano che possano riprendere un amore interrotto bruscamenteDetornano insieme. Eccoli, l’uno accanto all’altra, in un’intimità quotidiana fatta di gesti semplici, ma che racconta di un’intesa ritrovata, dopo molto tempo. E se è davvero ritorno di fiamma lo dirà il tempo. Intanto, il settimanale Oggi vi può raccontare con le sue immagini esclusive unadavvero movimentata tra i due NELLA CASA DI LUI –...

