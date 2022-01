Belen e Stefano De Martino di nuovo insieme: il duetto sulle note di “Tu vuò fa’ l’americano” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme per festeggiare il compleanno dell’amica Patrizia Griffini Belen Rodriguez e Stefano De Martino sempre più complici. I due sembrano aver ritrovato serenità e armonia. Non si sa se effettivamente si possa parlare di nuovo di coppia, ma di certo vedendoli insieme con questa complicità i fan ci sperano. Belen e Stefano sono stati sposati, separati, poi di nuovo insieme. Quindi, durante il primo lockdown, le loro strade si sono divise. Nel frattempo, la showgirl argentina ha avuto un altro compagno e una figlia, Luna Marì, da Antonino Spinalbese, con il quale la storia si è conclusa. Poi il viaggio con ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 31 gennaio 2022)Rodriguez eDediper festeggiare il compleanno dell’amica Patrizia GriffiniRodriguez eDesempre più complici. I due sembrano aver ritrovato serenità e armonia. Non si sa se effettivamente si possa parlare didi coppia, ma di certo vedendolicon questa complicità i fan ci sperano.sono stati sposati, separati, poi di. Quindi, durante il primo lockdown, le loro strade si sono divise. Nel frattempo, la showgirl argentina ha avuto un altro compagno e una figlia, Luna Marì, da Antonino Spinalbese, con il quale la storia si è conclusa. Poi il viaggio con ...

