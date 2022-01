Belen e Stefano cantano insieme | il ritorno di fiamma è ufficiale?

(Di lunedì 31 gennaio 2022)Rodriguez eDe Martino hanno partecipatoalla festa di compleanno dell’amica Patrizia Griffini ehanno cantato al karaoke. I presenti – stando a quanto riporta Oggi – non avrebbero potuto fare a meno di notare gli sguardi complici e gli ammiccamenti che i due si sarebbero lanciati e sono in tanti a credere che questa potrebbe essere la confermadel lorodi: la festa di Patrizia Griffini Ancora una voltaRodriguez eDe Martino sono stati sorpresi: i due hanno partecipato alla festa di compleanno dell’amica comune Patrizia Griffini e,, si sarebbero scatenati al karaoke. ...

ieri, 30 gennaio, hanno partecipato alla festa di compleanno di Patrizia Griffini, grande amica di entrambi e, forse complice l'aria di festa, si sono esibiti insieme cantando 'Tu vuò ...Sembra proprio cheDe Martino eRodriguez stiano davvero cercando di riavvicinarsi negli ultimi tempi. Dopo aver fatto esultare i fan per le ultime indiscrezioni sul loro conto, in queste ore sono stati "...Ancora un nuovo indizio del presunto riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino: i due hanno cantato con grande complicità per il compleanno ...Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme per festeggiare il compleanno dell'amica Patrizia Griffini ...