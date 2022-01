Beautiful, la verità di Hope sconvolge Liam: inaspettata rivelazione (Di lunedì 31 gennaio 2022) Beautiful sa come stupire e tenere tutti selle spine. In questo caso si riaccende il triangolo Liam, Hope e Thomas. Ecco cosa accadrà oggi. Nel corso degli anni, tantissime soap hanno avuto la capacità di fare breccia nel grande pubblico. Da quelle sudamericane fino a quelle americane, alcune hanno avuto un grandissimo successo. Beautiful è una di queste. La soap americana ha saputo convincere anche gli italiani. Oggi è tra le più seguite. Fonte Screen MediasetL’appuntamento è fisso, la soap va in onda tutti i giorni alle 13.45 su Canale 5. Negli ultimi giorni il presunto tradimento di Hope tiene banco. La situazione, nei due episodi di oggi, vivrà diverse situazioni e tutte caotiche. Tutto partirà dal fatto che, dopo Steffy e Ridge, anche Liam viene avvertito dal ... Leggi su chenews (Di lunedì 31 gennaio 2022)sa come stupire e tenere tutti selle spine. In questo caso si riaccende il triangoloe Thomas. Ecco cosa accadrà oggi. Nel corso degli anni, tantissime soap hanno avuto la capacità di fare breccia nel grande pubblico. Da quelle sudamericane fino a quelle americane, alcune hanno avuto un grandissimo successo.è una di queste. La soap americana ha saputo convincere anche gli italiani. Oggi è tra le più seguite. Fonte Screen MediasetL’appuntamento è fisso, la soap va in onda tutti i giorni alle 13.45 su Canale 5. Negli ultimi giorni il presunto tradimento ditiene banco. La situazione, nei due episodi di oggi, vivrà diverse situazioni e tutte caotiche. Tutto partirà dal fatto che, dopo Steffy e Ridge, ancheviene avvertito dal ...

