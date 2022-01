Beautiful, anticipazioni americane: Carter sotto ricatto (Di lunedì 31 gennaio 2022) A Beautiful, il personaggio di Carter, si ritroverà nuovamente al centro delle trame e non tutto sembrerà filare liscio per lui. In particolare, le anticipazioni americane della soap opera di Canale 5 svelano che l'uomo sarà sempre più invaghito di Paris, la sorella di Zoe, mentre la giovane porterà avanti una relazione d'amore piuttosto seria con Zende. Quest'ultimo, innamorato pazzo della ragazza, avrà addirittura intenzione di chiederle di sposarlo, ma Carter scoprirà il suo progetto e informerà Paris. A questo punto, la giovane anticiperà il fidanzato spiegandogli la sua esigenza di portare avanti una relazione libera e leggera, senza precludere a nessuno dei due di vedere altre persone. Ma Paris farà di più, in quanto esorterà Zende addirittura ad uscire con una modella. Tuttavia, la Buckingham ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 31 gennaio 2022) A, il personaggio di, si ritroverà nuovamente al centro delle trame e non tutto sembrerà filare liscio per lui. In particolare, ledella soap opera di Canale 5 svelano che l'uomo sarà sempre più invaghito di Paris, la sorella di Zoe, mentre la giovane porterà avanti una relazione d'amore piuttosto seria con Zende. Quest'ultimo, innamorato pazzo della ragazza, avrà addirittura intenzione di chiederle di sposarlo, mascoprirà il suo progetto e informerà Paris. A questo punto, la giovane anticiperà il fidanzato spiegandogli la sua esigenza di portare avanti una relazione libera e leggera, senza precludere a nessuno dei due di vedere altre persone. Ma Paris farà di più, in quanto esorterà Zende addirittura ad uscire con una modella. Tuttavia, la Buckingham ...

