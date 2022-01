“Basta prese per il cu*o!”: arriva l’annuncio e Borgonovo sbrocca in diretta [VIDEO] (Di lunedì 31 gennaio 2022) Momenti di vera tensione quelli vissuti in diretta a Quarta Repubblica. Borgonovo va in delirio in diretta, la situazione esplode Borgonovo scoppia in diretta, dichiarazioni durissime (Screen da Twitter)La giornata di sabato 29 è stata caratterizzata da un grande evento politico, l’elezione del Presidente della Repubblica. A grande sorpresa, dopo vari giorni di votazioni è stato rieletto Sergio Mattarella, Presidente uscente che ha dato la sua disponibilità per ricoprire la carica per un altro mandato. Ne hanno parlato in diretta a Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro, con gli ospiti in studio e da casa tra cui Francesco Borgonovo, che ha letteralmente sbroccato in diretta. Nicola Borgonovo dice tutto: “Preso ... Leggi su specialmag (Di lunedì 31 gennaio 2022) Momenti di vera tensione quelli vissuti ina Quarta Repubblica.va in delirio in, la situazione esplodescoppia in, dichiarazioni durissime (Screen da Twitter)La giornata di sabato 29 è stata caratterizzata da un grande evento politico, l’elezione del Presidente della Repubblica. A grande sorpresa, dopo vari giorni di votazioni è stato rieletto Sergio Mattarella, Presidente uscente che ha dato la sua disponibilità per ricoprire la carica per un altro mandato. Ne hanno parlato ina Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro, con gli ospiti in studio e da casa tra cui Francesco, che ha letteralmenteto in. Nicoladice tutto: “Preso ...

Advertising

fattoquotidiano : LETTA ASSEDIATO L'ex premier alle prese coi “draghi forever” e con chi dice basta ai 5 Stelle - FedericoCamoral : @sa1yan___ @scepticalego @FBiasin Imbecille allora quando lo prese aveva rotto con l ambiente ma a livello tecnico… - birbadoro : @AndreaOrlandosp e allora si vede che vi serve l’otorino.. no, dai, basta prese per i fondelli e ricerca di alibi a… - OscarCessari : @CarmelinaSimeo2 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia ??evviva il lavoro fatto bene allora. Basta googolare ed è pieno di… - giumia76 : @Controcorrentv le tre carte da Cerno però no eh! Basta prese per il culo!!! Dovete sparire ..TUTTI !!!!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Basta prese Il male agisce al buio: portalo allo scoperto e lascia agire la potenza di Cristo E prese a scongiurarlo con insistenza perché non lo cacciasse fuori da quella regione. Ora c'era ... Basta una zona d'ombra nella nostra vita, e lui come un fungo, come muffa comincia a mettere radici ...

Ennio: recensione del documentario di Giuseppe Tornatore su Ennio Morricone Molto interessante nella prima metà, perché ci mostra un Ennio alle prese con le canzonette e ... Ma basta tornare a casa di Morricone , sentirlo cantare o vederlo suonare, per essere nuovamente ...

“Basta prese per il cu*o!”: arriva l’annuncio e Borgonovo sbrocca in diretta [VIDEO] Specialmag.it a scongiurarlo con insistenza perché non lo cacciasse fuori da quella regione. Ora c'era ...una zona d'ombra nella nostra vita, e lui come un fungo, come muffa comincia a mettere radici ...Molto interessante nella prima metà, perché ci mostra un Ennio allecon le canzonette e ... Matornare a casa di Morricone , sentirlo cantare o vederlo suonare, per essere nuovamente ...