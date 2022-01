Basket, Serie A1 2021/2022: risorge Napoli, sconfitta Trieste per 89-82 (Di lunedì 31 gennaio 2022) La GeVi Basket Napoli torna alla vittoria dopo cinque sconfitte consecutive. I campani, nella diciottesima giornata della Serie A1 2021/2022 sconfiggono per 89-82 l’Allianz Pallacanestro Trieste e rivedono con decisione la zona play-off. Con questi due punti, infatti, gli uomini di Sacripanti agganciano al settimo posto della classifica un terzetto composto da Reggio Emilia, Brindisi e Sassari (tutte a 16 punti). Per i veneti invece arriva la seconda sconfitta nelle ultime tre uscite. La squadra di Ciani rimane al quarto posto con 18 punti in coabitazione con Trento e Tortona. Questa sera per i partenopei è uno straordinario McDuffie (22 punti), autentico trascinatore soprattutto nel primo tempo. Bene anche Parks (13 punti) e Velicka (11 punti). Agli ospiti non ... Leggi su sportface (Di lunedì 31 gennaio 2022) La GeVitorna alla vittoria dopo cinque sconfitte consecutive. I campani, nella diciottesima giornata dellaA1sconfiggono per 89-82 l’Allianz Pallacanestroe rivedono con decisione la zona play-off. Con questi due punti, infatti, gli uomini di Sacripanti agganciano al settimo posto della classifica un terzetto composto da Reggio Emilia, Brindisi e Sassari (tutte a 16 punti). Per i veneti invece arriva la secondanelle ultime tre uscite. La squadra di Ciani rimane al quarto posto con 18 punti in coabitazione con Trento e Tortona. Questa sera per i partenopei è uno straordinario McDuffie (22 punti), autentico trascinatore soprattutto nel primo tempo. Bene anche Parks (13 punti) e Velicka (11 punti). Agli ospiti non ...

