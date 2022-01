Barcellona, Piqué chiama Vinicius: “Gli ho parlato per convincerlo a giocare con noi” (Di lunedì 31 gennaio 2022) “Ho parlato con Vinicius per convincerlo a trasferirsi al Barcellona. Non so però se arriveranno altri giocatori, posso dire che chi è arrivato potrà darci una grande mano da qui al termine della stagione. Dembelé? Capisco sia il giocatore che la società, penso sia normale che le parti vogliano fare i propri interessi. Spero davvero possa esserci una soluzione che soddisfi entrambi”. Queste sono le dichiarazioni bomba di Gerard Piqué, espressosi con trasparenza durante una live Twitch di Ibai Llalos, noto streamer iberico. Il difensore centrale del Barcellona, tra i senatori della storica compagine catalana, ha ammesso di aver contattato Vinicius Junior per convincerlo ad aggregarsi tra le fila blaugrana. L’esterno d’attacco brasiliano, tra le stelle ... Leggi su sportface (Di lunedì 31 gennaio 2022) “Hoconpera trasferirsi al. Non so però se arriveranno altri giocatori, posso dire che chi è arrivato potrà darci una grande mano da qui al termine della stagione. Dembelé? Capisco sia il giocatore che la società, penso sia normale che le parti vogliano fare i propri interessi. Spero davvero possa esserci una soluzione che soddisfi entrambi”. Queste sono le dichiarazioni bomba di Gerard, espressosi con trasparenza durante una live Twitch di Ibai Llalos, noto streamer iberico. Il difensore centrale del, tra i senatori della storica compagine catalana, ha ammesso di aver contattatoJunior perad aggregarsi tra le fila blaugrana. L’esterno d’attacco brasiliano, tra le stelle ...

