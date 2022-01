Barbara Bouchet: “Ho paura della malattia” e racconta del marito (Di lunedì 31 gennaio 2022) Anche con Barbara Bouchet a Verissimo si parla di vecchiaia. Silvia Toffanin dopo averlo chiesto ad Ornella Vanoni chiede anche all’attrice se la vecchiaia la spaventa. “A me spaventa solo la malattia, senza malattia non mi spaventa la vecchiaia, in nessuna maniera. Io spero tanto, con quello che sta succedendo, che riesco a superarlo sana Leggi su omgossip.myblog (Di lunedì 31 gennaio 2022) Anche cona Verissimo si parla di vecchiaia. Silvia Toffanin dopo averlo chiesto ad Ornella Vanoni chiede anche all’attrice se la vecchiaia la spaventa. “A me spaventa solo la, senzanon mi spaventa la vecchiaia, in nessuna maniera. Io spero tanto, con quello che sta succedendo, che riesco a superarlo sana

msn_italia : Barbara Bouchet: il saluto di Alessandro Borghese, il figlio - aleboohh : @GuendalinaPast1 Ma meno di che? Mica erano film porno eh? E poi in quei film al posto suo c'erano Barbara Bouchet,… - Indira813 : RT @untitled_ems: Barbara Bouchet ma quanto è bella? Come può essere così splendente a 78 anni? #Verissimo - untitled_ems : Barbara Bouchet ma quanto è bella? Come può essere così splendente a 78 anni? #Verissimo - nicolasavoia : Oh porca miseria! Alessandro Borghese è figlio di Barbara Bouchet!! Ma non lo sapevo proprio!! #Verissimo -