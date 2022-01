Bancoposta Fondi | come funziona Focus Ambiente Marzo 2028 | fondo “amico” dell’ambiente

(Di lunedì 31 gennaio 2022) E’ oramai corsa nel risparmio gestito ad intercettare i risparmiatori attenti alle tematiche ESG e della sostenibilità. Se fino a pochi anni fa questo target rappresentava poco più di una nicchia, adesso gli investitori consapevoli iniziano ad essere una componente significativa del risparmio. E’ in quest’ottica che va inquadrato il lancio da parte diSGR (Società Gestione del Risparmio) di un nuovoche investe su tematiche ambientali. La denominazione completa del nuovo strumentoè:. In questo articolo analizzeremo le caratteristiche del nuovocomune Banco Posta incentrato sulla sostenibilità ambientale cercando di delineare il target preciso ...

Cos'è e come funziona il fondo comune di BancoPosta SGR promosso da Poste Italiane per investimenti responsabili.
Si chiama BancoPosta Focus Ambiente Marzo 2028 ed è il nuovo fondo di BancoPosta Fondi Sgr, la società di gestione del risparmio di Poste Italiane, focalizzato sui temi della sostenibilità ambientale.