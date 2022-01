Bambina di due anni morta per Covid, il presidente dei pediatri calabresi: “Mai attivate le terapie intensive neonatali in Regione” (Di lunedì 31 gennaio 2022) La vicenda di Ginevra, bimba di due anni morta a causa di una grave insufficienza respiratoria dovuta al Covid, deve far riflettere sulla “mancanza nella nostra Regione di un piano organico per la gestione dell’emergenza urgenza in età pediatrica e della mancata attivazione di un’unità operativa complessa di terapia intensiva pediatrica regionale”. Lo dice Domenico Minasi, presidente della sezione calabrese della società di pediatria e primario a Reggio Calabria, intervistato dal Corriere della Calabria. La Bambina era stata inizialmente ricoverata a Catanzaro e subito dopo trasferita in volo fino a Roma, all’ospedale Bambino Gesù. Le sue condizioni erano però troppo gravi e non è stato possibile salvarla. Dalle pagine del quotidiano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) La vicenda di Ginevra, bimba di duea causa di una grave insufficienza respiratoria dovuta al, deve far riflettere sulla “mancanza nella nostradi un piano organico per la gestione dell’emergenza urgenza in etàca e della mancata attivazione di un’unità operativa complessa di terapia intensivaca regionale”. Lo dice Domenico Minasi,della sezione calabrese della società dia e primario a Reggio Calabria, intervistato dal Corriere della Calabria. Laera stata inizialmente ricoverata a Catanzaro e subito dopo trasferita in volo fino a Roma, all’ospedale Bambino Gesù. Le sue condizioni erano però troppo gravi e non è stato possibile salvarla. Dalle pagine del quotidiano ...

