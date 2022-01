Bagnaia | ' Voglio il Mondiale 2022 Rinnovo? Con Ducati ci siamo scelti'

Advertising

'La moto è molto simile a quella del 2021, ma ci sono dei dettagli che ci piacciono ancora di più'. Francesconon nasconde entusiasmo e ambizione per la nuova stagione in sella alla Ducati MotoGP . 'Il rosso è tornato a essere rosso Ducati, è bellissima - ha sottolineato a Sky Sport 24 il 25enne ...... il campione del mondo Fabio Quartararo e il vice campione Pecco. Ho fatto qualche ...vedere i grandi cosa fanno e cercare di rubare un po' da tutti'Per sette anni ha cucinato per il presidente Mattarella e per i suoi ospiti e per i prossimi sette lo avrà ancora come ospite principale alla sua tavola: Pietro Catzola di Triei, ...Il pilota di Roma esordirà in classe regina con il team Gresini: "Bagnaia e Quartararo pazzeschi, li studio dall'anno scorso" ...