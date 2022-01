Australian Open | Pietrangeli | “Critiche a Berrettini? L’Italiano è tifoso | non sportivo”

(Di lunedì 31 gennaio 2022) “Se qualcuno ha criticato Matteo ha fatto male, ma non mi stupisce:non è uno, ma un. Dimentica che perdere fa parte del gioco. Vogliamo dire che la sconfitta di Matteo in finale a Wimbledon è stata una delusione? Ragazzi, non scherziamo: un italiano che batte il mio record 61 anni dopo… Arrivare secondo in uno Slam non è da tutti. E poi bisognerebbe ricordare che negli ultimi 4 Slam Matteo ha perso solo contro Djokovic e Nadal. Tutti gli altri li ha messi in fila“. Nicolacelebra Matteo, battuto in Australia solo da Rafa Nadal. E sull’impresa dello spagnolo,, intervistato dal Messaggero, dice che “per la prima volta dopo tanti anni ho visto una partita dall’inizio alla fine. Uno spettacolo bellissimo. Medvedev è un ...

Più eravamo lontani dalla vittoria, più ammiravo il suo autocontrollo, la sua convinzione incrollabile' Melbourne (Australia) 18/01/2018 -/ foto Antoine Couvercelle/Insidefoto/...Rafael Nadal scrive una pagina di storia a Melbourne. L'eterno spagnolo ha conquistato il suo 21esimo Slam battendo Daniil Medvedev nella finalissima degli2022. Un coro di congratulazioni si è alzato da colleghi e spettatori. E all'indomani dell'impresa, la stampa estera non ha certo mancato l'appello con la celebrazione del campione. '...Rafael Nadal won his 21st singles Grand Slam on Sunday after winning the Australian Open for the second time. The 35-year-old Spaniard has won 90 singles titles and 11 doubles titles so far. In 2022, ...MADRID: Spain united on Monday (Jan 31) in celebration of Rafa Nadal's epic comeback to beat Daniil Medvedev in the Australian Open final and secure a record 21st Grand Slam title. The 35-year-old ...