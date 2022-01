Australian Open 2022 | su Eurosport ascolti record per finale Nadal-Medvedev

(Di lunedì 31 gennaio 2022)daper ladeglitra Rafaele Daniil. Il match ha fatto registrare circa il 4% di share, il 17% sulla piattaforma Sky, con un picco di 947mila spettatori collegati.è stato il sesto canale nazionale. “Con orgoglio possiamo dire che è stato lo Slam più seguito di sempre in Italia, grazie anche alla combinazione tra i risultati degli atleti italiani e unaemozionante come quella tra”, ha dichiarato l’ad di Discovery Alessandro Araimo. SportFace.

Infinito Rafa Nadal: il tennista spagnolo vince in rimonta l'Australian Open 2022 a Melbourne, e mette così a segno il record assoluto di successi nei tornei del Grande Slam: 21, uno più di Roger ...