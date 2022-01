Australian Open 2022 | Nadal “marziano” ed “il più grande” | la stampa celebra l’impresa FOTO

Advertising

Eurosport_IT : RAFA NADAL FA LA STORIA! ?? Lo spagnolo vince gli Australian Open e diventa il 1° tennista a conquistare 21 titoli… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS NADAL VINCE GLI AUSTRALIAN OPEN BATTUTO IN FINALE MEDVEDEV 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 #SkySport… - CB_Ignoranza : Sotto di due set, Rafa Nadal compie un’incredibile rimonta contro Medvedev e vince gli Australian Open dopo 13 anni… - Gazzetta_it : Dieta, moglie, allenamenti: tutto quello che c’è dietro al successo di Rafa Nadal - sportface2016 : #AO2022, #Nadal leggenda: la stampa celebra l'impresa (FOTO) -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Vero è che l'iberico è davanti in questa graduatoria a Djokovic (30.3%) e a Federer (24.69%) a conferma di quanto già detto sul conto del tennista, vincitore degli2022.Berrettini può fregiarsi della posizione n.6 del ranking e di tre semifinali Slam in tre Major differenti (, Wimbledon e US). Un discorso simile lo merita anche l'altoatesino, che ...Rafael Nadal won a record 21st Grand Slam men's title in the most stunning fashion, fighting back from two sets down to beat Russia's Daniil ...The tournament, organised by the Maharashtra State Lawn Tennis Association, will see four Indians, Yuki Bhambri, Ramkumar Ramanathan, Prajnesh Gunneswaran and Arjun Kadhe, starting in the singles main ...