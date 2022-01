Attacco polare in Italia | gelo | neve e venti fortissimi Maltempo in arrivo | le zone più colpite

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Negli ultimi giorni inabbiamo assistito ad aumenti di temperatura. Andiamo a vedere cosa dicono le previsioni meteo per la settimana in. Intanto proprio oggi, lunedì 31 gennaio, lo Stivale è investito dalla perturbazione numero 7 del primo mese del 2022. Un fenomeno che via via si allontanerà nei prossimi giorni, ma intanto porta fortie piogge in numerose regioni. Il blitz artico tende a saltare le regioni settentrionali. Si concentrerà infatti nelle regioni centro-meridionali. Queste le previsioni del direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it Antonio Sanò: “Nelle prossime ore l’aria fredda si addosserà alle Alpi per poi aggirarle ed entrare impetuosa dalla porta del Rodano, Francia sudorientale, sotto forma di Maestrale con raffiche fin oltre i 120 km/h”. Il tempo previsto per martedì 1 ...