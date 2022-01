Ascolti tv domenica 30 gennaio 2022: “La Sposa” sfiora i 7 milioni di spettatori per l’ultima puntata con uno share del 31.8% (Di lunedì 31 gennaio 2022) Quasi 7 milioni di spettatori per il finale della prima stagione. Gli Ascolti tv in prime time di domenica 30 gennaio 2022 decretano un successo incontrastato per la fiction su RaiUno La Sposa con protagonista l’attrice Serena Rossi. Migliora il dato della scorsa settimana con 6.925.000 spettatori pari al 31.8% di platea televisiva. Non c’è … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 31 gennaio 2022) Quasi 7diper il finale della prima stagione. Glitv in prime time di30decretano un successo incontrastato per la fiction su RaiUno Lacon protagonista l’attrice Serena Rossi. Migliora il dato della scorsa settimana con 6.925.000pari al 31.8% di platea televisiva. Non c’è … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Tele_nauta : Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di domenica 30 gennaio In Francia quasi il 30% di shar… - occhio_notizie : La Sposa chiude col botto! Conquista il pubblico della domenica sera con l'ultima puntata?? #ascoltitv #datiauditel - fabiofabbretti : Lo stop non giova a #CitofonareRai2 che dopo il record di 15 giorni fa torna con il 3.7% - NonSonoKarma : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Domenica 30 gennaio 2022 Il finale de La Sposa fa il botto 31.8%. - fabiofabbretti : Al pomeriggio #DomenicaIn vola oltre il 20% in tutte le parti contro lo speciale di #Amici21 (15.1%) e #Verissimo p… -