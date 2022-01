Ascolti TV | Domenica 30 gennaio 2022. La Sposa chiude col botto (31.8% – 6.9 mln). Avanti un Altro! Pure di Sera 12.1% (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Sposa - Serena Rossi e Giorgio Marchesi Nella Serata di ieri, Domenica 30 gennaio 2022, su Rai1 La Sposa ha conquistato 6.925.000 spettatori pari al 31.8% di share. Su Canale 5 Avanti un Altro! Pure di Sera ha raccolto dAvanti al video 2.689.000 spettatori pari al 12.1% di share. Su Rai2 The Rookie ha catturato l’attenzione di 1.017.000 spettatori (4%) e CSI Vegas di 741.000 (3.1%). Su Italia 1 Deadpool 2 ha intrattenuto 996.000 spettatori con il 4.4% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.42 alle 22.20, ha raccolto dAvanti al video 2.527.000 spettatori pari ad uno share del 10.1% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.23 alle 23.51, interessa a 1.522.000 ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 31 gennaio 2022) La- Serena Rossi e Giorgio Marchesi Nellata di ieri,30, su Rai1 Laha conquistato 6.925.000 spettatori pari al 31.8% di share. Su Canale 5undiha raccolto dal video 2.689.000 spettatori pari al 12.1% di share. Su Rai2 The Rookie ha catturato l’attenzione di 1.017.000 spettatori (4%) e CSI Vegas di 741.000 (3.1%). Su Italia 1 Deadpool 2 ha intrattenuto 996.000 spettatori con il 4.4% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.42 alle 22.20, ha raccolto dal video 2.527.000 spettatori pari ad uno share del 10.1% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.23 alle 23.51, interessa a 1.522.000 ...

