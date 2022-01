Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 30 gennaio 2022

(Di lunedì 31 gennaio 2022)TV: idei programmi più visti di30, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction La Sposa ha totalizzato in media 6925 spettatori (31.81% di share); su Canale5 il game show Avanti un altro…pure di sera! si è portato a casa 2689 spettatori (share 12.11%). Su Italia1 il film Deadpool 2 ha ottenuto 997 spettatori (4.45%); su Rai2 l’episodio del telefilm The Rookie ha totalizzato 1017 spettatori (4.02%) e a seguire quello di CSI: Vegas ne ha avuti 741 (3.07%), mentre su Rai3 il talk show Che tempo che fa ha intrattenuto 2527 spettatori (10.09%) nella puntata vera e propria e 1522 (7.78%) nel Tavolo finale. Su Rete4 il ...

