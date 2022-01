Ascolti Tv 30 gennaio | bene le repliche dei Soliti Ignoti - Il ritorno con Daniele Pecci

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Come sono andati glitv di ieri 30? In prima serata è stata la Rai a raccogliere la più grossa fetta degli spettatori e questo grazie soprattutto alla fiction La Sposa. Quello che colpisce maggiormente è il successo che- Ilcontinua a registrare nella fascia dell'Access Prime Time. Nonostante le, dovute agli impegni del conduttore Amadeus, il game show ha raccolto consensi da più di 5 milioni e mezzo di persone!Tv ieri 30, chiusura boom per La Sposa Nella prima serata di Rai 1 è stata trasmessa l'ultima puntata de La Sposa. La fiction con protagonista Serena Rossi ha riscosso un eccellente successo e ad attestarlo sono i quasi 7 milioni di spettatori (31.8% share). Si tratta di numeri ...

del 302022. In prima serata su Rai1 La Sposa ha conquistato una media di 6.925.000 spettatori pari al 31,8% di share. Su Canale 5 Avanti un Altro! Pure di Sera 2.689.000 (12,1%). Su ...del pomeriggio di domenica 302022 Amici di Maria De Filippi è andato in onda con uno speciale in cui gli allievi si sono raccontati in modo inedito. Non c'è stata la 'classica' ...Ascolti ieri, domenica 30 gennaio 2022: i dati auditel dei maggiori programmi del daytime Mediaset Dopo aver parlato, in precedenti articoli, degli ...Ascolti ieri, 30 gennaio 2022: i dati auditel di Domenica In e degli altri programmi Rai del pomeriggio Com'è andata in ascolti la giornata di ieri, ...