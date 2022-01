Ascolti tv 30 gennaio 2022: Serena Rossi fa quasi il triplo di Bonolis, tallonato da Fazio (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ascolti tv: non c’è gara tra la fiction di Rai1 e il game show di Canale5 Aumenta ancora il divario tra le due ammiraglie negli Ascolti tv della domenica sera. Ieri, infatti, La sposa su Rai1 ha registrato il 31,8% di share media con 6,925 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la fiction con Serena Rossi aveva raccolto il 28,7% e 6,5 milioni. Dietro, con un divario abissale, si piazza Avanti un altro! Pure di sera su Canale5 con il 12,1% e 2,689 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il game show di Paolo Bonolis aveva portato a casa l’11,5% e 2,615 milioni. A tallonare l’ammiraglia Mediaset c’è Che tempo che fa su Rai3 con il 10,1% e 2,527 milioni di contatti. Domenica scorsa il talk show di Fabio Fazio aveva fatto il 9,1% e 2,3 milioni. Ascolti tv altre ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 31 gennaio 2022)tv: non c’è gara tra la fiction di Rai1 e il game show di Canale5 Aumenta ancora il divario tra le due ammiraglie neglitv della domenica sera. Ieri, infatti, La sposa su Rai1 ha registrato il 31,8% di share media con 6,925 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la fiction conaveva raccolto il 28,7% e 6,5 milioni. Dietro, con un divario abissale, si piazza Avanti un altro! Pure di sera su Canale5 con il 12,1% e 2,689 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il game show di Paoloaveva portato a casa l’11,5% e 2,615 milioni. A tallonare l’ammiraglia Mediaset c’è Che tempo che fa su Rai3 con il 10,1% e 2,527 milioni di contatti. Domenica scorsa il talk show di Fabioaveva fatto il 9,1% e 2,3 milioni.tv altre ...

