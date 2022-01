Arrivano le lettere con le multe delle Entrate | chi rischia senza vaccino

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Nel decreto è prevista una sanzione da 100 euro per tre specifici casi. Non solo i no-vax: sarà colpito dalla multa anche chi non ha completato il ciclo di vaccinazione

Non vaccinarsi o non aver completato il ciclo di vaccinazione comporterà il pagamento di una multa. È quanto previsto nel decreto 7 gennaio 2022, che introduce una sanzione da 100 euro una tantum nei ...