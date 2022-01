Arbitri | Trentalange coordinatore tavolo antiviolenza

Advertising

AIA_CRALAZIO : RT @AIA_it: Il Presidente dell’#AIA Alfredo Trentalange è stato nominato coordinatore del tavolo antiviolenza sugli #arbitri. Leggi la news… - FalcionelliFede : RT @AIA_it: Il Presidente dell’#AIA Alfredo Trentalange è stato nominato coordinatore del tavolo antiviolenza sugli #arbitri. Leggi la news… - AIA_it : Il Presidente dell’#AIA Alfredo Trentalange è stato nominato coordinatore del tavolo antiviolenza sugli #arbitri. L… - AlessioBuzzanca : @FanLaziale Trovo gravissimo che un arbitro appena ritirato e dunque ex collega e magari amico di molti arbitri che… - circondatodiblu : RT @trilliblu17: @circondatodiblu Capo arbitri Trentalange ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Arbitri Trentalange

ANSA Nuova Europa

Iniziativa che ora entra nel vivo con il compito affidato al presidente dell'Aia Alfredodi coordinare un tavolo di lavoro per contrastare la violenza contro gli: "Così come ho ...Soddisfazione per i risultati di questa iniziativa è stata espressa dai vertici dell'Associazione Italiana. Il presidente Alfredoed il vice Duccio Baglioni, ringraziando la ...“Dobbiamo rimboccarci le maniche, c’è bisogno di fare arbitri”. Gennaro Borriello, nativo di Torre del Greco ma appartenente alla sezione A.I.A. di Mantova, è da poco rientrato nel mondo arbitrale dov ...In Italia sempre più ragazzi abbandonano l'arbitraggio, a spaventare è la violenza in ogni sua forma. Le parole di Rizzoli e le idee di Trentalange devono essere salvifiche per una situazione che grad ...