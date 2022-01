Antonio Tretola da ‘C’è posta per te’ a ‘Verissimo’: l’amore per Pompea appassiona in tv -VIDEO (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Dopo essersi ritrovati a “C’è posta per te”, Antonio Tretola, pensionato di Benevento trapiantato nel milanese e Pompea Del Grosso, per trent’anni infermiera nel reparto di pediatria dell’ospedale di Rivoli, hanno raccontato nuovamente la loro storia sabato pomeriggio a “Verissimo“. Accolti dalla padrona di casa Silvia Toffanin, per il nuovo spazio dedicato alle storie più belle del programma di Maria de Filippi, i due hanno rivissuto le emozioni di quell’incontro dopo 64 anni e hanno raccontato la loro conoscenza, avvenuta durante l’adolescenza, prima di dividersi per volere dei genitori di entrambi. “La colpa è di mia mamma che non approvava Pompea – ha ricordato Antonio – quindi io volevo fare la fuitina, ma lei è scesa dalla macchina ed è ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Dopo essersi ritrovati a “C’èper te”,, pensionato di Benevento trapiantato nel milanese eDel Grosso, per trent’anni infermiera nel reparto di pediatria dell’ospedale di Rivoli, hanno raccontato nuovamente la loro storia sabato pomeriggio a “Verissimo“. Accolti dalla padrona di casa Silvia Toffanin, per il nuovo spazio dedicato alle storie più belle del programma di Maria de Filippi, i due hanno rivissuto le emozioni di quell’incontro dopo 64 anni e hanno raccontato la loro conoscenza, avvenuta durante l’adolescenza, prima di dividersi per volere dei genitori di entrambi. “La colpa è di mia mamma che non approvava– ha ricordato– quindi io volevo fare la fuitina, ma lei è scesa dalla macchina ed è ...

