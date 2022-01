Antonio Medugno fa finta di non conoscere Soleil e Iconize ma spuntano le foto che lo sbugiardano: ecco dove si sono incontrati (Di lunedì 31 gennaio 2022) Antonio Medugno fa finta di non conoscere Iconize, vecchio amico di Soleil Sorge poi sbugiardato dall’italo americana con la storia del “surgelato gate” diventato virale alcuni mesi prima dell’inizio di questo Grande Fratello Vip. Antonio Medugno fa finta di non conoscere Soleil e Iconize ma spuntano le foto Soleil, poco dopo l’ingresso del tiktoker nella... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 31 gennaio 2022)fadi non, vecchio amico diSorge poi sbugiardato dall’italo americana con la storia del “surgelato gate” diventato virale alcuni mesi prima dell’inizio di questo Grande Fratello Vip.fadi nonmale, poco dopo l’ingresso del tiktoker nella... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

GuidoCordeschi : RT @blogtivvu: Antonio Medugno fa finta di non conoscere Soleil e Iconize ma spuntano le foto che lo sbugiardano: ecco dove si sono incontr… - blogtivvu : Antonio Medugno fa finta di non conoscere Soleil e Iconize ma spuntano le foto che lo sbugiardano: ecco dove si son… - MondoTV241 : GF Vip, Giulia D'Urso smentisce Clarissa Selassiè 'Non è mai stata con Antonio Medugno' #selassiesisters… - gayburg : Antonio Medugno e Gianmaria Antinolfi sotto le docce del Grande Fratello Vip - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Antonio Medugno è prontissimo a giocarsi il tutto per tutto in questo #GFVIP! -