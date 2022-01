Antonini: “Giroud? L’idolo Sheva gli ha consigliato di andare al Milan” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Luca Antonini, ex rossonero e agente di mercato, ha parlato de trasferimento di Oliver Giroud al Milan. Il retroscena su Andriy Shevchenko Leggi su pianetamilan (Di lunedì 31 gennaio 2022) Luca, ex rossonero e agente di mercato, ha parlato de trasferimento di Oliveral. Il retroscena su Andriy Shevchenko

Antonini: “Giroud? L’idolo Sheva gli ha consigliato di andare al Milan” Pianeta Milan Antonini su Giroud: "Appena iniziata la trattativa con il Milan ha chiamato subito Sheva. Olivier è contento in rossonero" Luca Antonini, ex difensore rossonero, ha lavorato la scorsa estate nella trattativa che ha portato Olivier Giroud al Milan. Ecco le sue parole sul francese ai microfoni di SkySport24: "Ha ...

