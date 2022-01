“Antonella Clerici è arrivata a Sanremo per sostituire Amadeus”. Ecco la replica della conduttrice (Di lunedì 31 gennaio 2022) Antonella Clerici al Festival di Sanremo 2022: sì o no? “Sono qui in diretta, sono le 11.55”, Ecco la smentita arrivata dalla conduttrice dallo studio di È sempre mezzogiorno durante la puntata di oggi 31 gennaio su Rai1. Messe a tacere dunque le voci che la volevano nella città dei fiori, pronta a sostituire Amadeus nel caso – facciamo gli scongiuri – fosse risultato positivo al Covid. Proprio poche ore fa TvBlog aveva rivelato che la conduttrice era arrivata a Sanremo, nonostante la stessa avesse già chiarito la vicenda durante la recente diretta proprio al FqMagazine, ospite di Andrea Conti e Claudia Rossi nel talk Programma: “Credo che l’abbiano detto perché siamo amici e quindi ci si aiuta”, aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022)al Festival di2022: sì o no? “Sono qui in diretta, sono le 11.55”,la smentitadalladallo studio di È sempre mezzogiorno durante la puntata di oggi 31 gennaio su Rai1. Messe a tacere dunque le voci che la volevano nella città dei fiori, pronta anel caso – facciamo gli scongiuri – fosse risultato positivo al Covid. Proprio poche ore fa TvBlog aveva rivelato che laera, nonostante la stessa avesse già chiarito la vicenda durante la recente diretta proprio al FqMagazine, ospite di Andrea Conti e Claudia Rossi nel talk Programma: “Credo che l’abbiano detto perché siamo amici e quindi ci si aiuta”, aveva ...

lucedismeraldo : RT @Cinguetterai: Il piano B è pronto. Secondo TvBlog, sono arrivati a Sanremo Antonella Clerici e il regista Fabrizio Guttuso Alaimo per s… - biscottoverde : @ilb4ttista No sei pazzo che poi gliene fanno fare un altro a lui perché poverino ha perso l'occasione Piuttosto m… - robymallo : Antonella Clerici non sarà a #Sanremo2022 - RedPeriodismoMx : RT @ColombiaIsLost: Antonella Clerici regina del fact checking - tvblogit : Antonella Clerici è arrivata a Sanremo -