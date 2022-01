Anticipazioni Un posto al sole | puntate dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022 | Chiara dipendente dalla cocaina | Marina incerta sul suo futuro sentimentale

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ledi “Unal” dal 31al 4. Nella puntata di lunedì 31, sotto pressione perché deve decidere se accettare la proposta ricevuta da Roberto e Filippo,cerca conforto in Nunzio.ha un sofferto confronto con Fabrizio e decide di metterlo davanti a una difficile scelta. Silvia, ancora con la caviglia dolorante per l’incidente domestico che l’ha vista suo malgrado protagonista, accetta l’offerta di aiuto di Giancarlo. Nella puntata di martedì 1, mentrevive un dissidio interiore per la sua vita, Roberto sembra sempre più deciso ...

Advertising

infoitcultura : Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 31 gennaio 2022 - MontiFrancy82 : @UPAS_Rai : LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DAL 31 GENNAIO AL 4 FEBBRAIO - CorriereCitta : Un posto al sole, anticipazioni prossime puntate (31 gennaio – 4 febbraio 2022): ultime notizie su Chiara, Marina e… - SMSNEWSOFFICIAL : @UPAS_Rai : LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DAL 31 GENNAIO AL 4 FEBBRAIO - zazoomblog : Un Posto al Sole Anticipazioni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022: Chiara dipendente dalla cocaina! - #Posto… -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni posto

...capiscono che i loro amici hanno nascosto il loro piano per evitare che Kiraz potesse rubare ilal loro bimbo, se la prendono molto e si arrabbiano. Il Paradiso delle Signore/......la concorrente più votata per ilin finale . Ricordiamo però che il televoto sarà chiuso solo durante la diretta. Fino a quel momento dunque tutto potrebbe cambiare. Dalledella ...Il paradiso delle signore torna nella programmazione di Rai1 per occupare il suo consueto spazio pomeridiano a partire dal pomeriggio di lunedì 31 gennaio 2022. Le nuove puntate della soap sbarcano al ...Love is in the air, anticipazioni puntata lunedì 31 gennaio 2022: Melo ama Burak, mentre la signora Bolat dice la verità in un ...