Ancora un altro scatto "rubato" in piumino e cappellino da baseball. (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’attrice Elizabeth Debicki, ripresa sul set del colosso Netflix, The Crown 5, ha canalizzato alla perfezione Lady Diana. Con un berretto da baseball, un piumino, jeans e stivali sembra proprio la principessa Diana nei suoi tipici look post separazione dal principe del Galles. L’attrice australiana sembra sempre più identica all’indimenticata icona royal. L’immagine è così simile a quello della vera Lady Diana da rendere le due donne indistinguibili. In questi nuovi scatti scappa a bordo della sua Audi inseguita dai paparazzi. Il royal look 2022 guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’attrice Elizabeth Debicki, ripresa sul set del colosso Netflix, The Crown 5, ha canalizzato alla perfezione Lady Diana. Con un berretto da, un, jeans e stivali sembra proprio la principessa Diana nei suoi tipici look post separazione dal principe del Galles. L’attrice australiana sembra sempre più identica all’indimenticata icona royal. L’immagine è così simile a quello della vera Lady Diana da rendere le due donne indistinguibili. In questi nuovi scatti scappa a bordo della sua Audi inseguita dai paparazzi. Il royal look 2022 guarda le foto ...

