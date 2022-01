Ancora missili israeliani su Damasco, intercettati da difesa siriana (Di lunedì 31 gennaio 2022) Damasco, 31 gen – Non vi è pace per la Siria. Non si esauriscono i terroristi internazionali ingaggiati e finanziati anche dalle potenze occidentali. Ad oggi armati in piccole sacche che resistono nella zona di Idlib, nei territori del nord pattugliati da turchi, americani e curdi, oppure ad est, ai confini con l’Iraq. Ma non finiscono mai nemmeno i missili provenienti da sud-ovest, dalle colline del Golan occupate da Israele. Dall’inizio del conflitto siriano, infatti, gli israeliani non hanno mai cessato il fuoco contro l’antico popolo dell’Eufrate già piegato da undici anni di guerra contro il terrorismo. missili israeliani su Damasco Solo poche settimane fa, alla vigilia di Natale 2021, su Il Primato Nazionale vi avevamo parlato di una pioggia di missili ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 31 gennaio 2022), 31 gen – Non vi è pace per la Siria. Non si esauriscono i terroristi internazionali ingaggiati e finanziati anche dalle potenze occidentali. Ad oggi armati in piccole sacche che resistono nella zona di Idlib, nei territori del nord pattugliati da turchi, americani e curdi, oppure ad est, ai confini con l’Iraq. Ma non finiscono mai nemmeno iprovenienti da sud-ovest, dalle colline del Golan occupate da Israele. Dall’inizio del conflitto siriano, infatti, glinon hanno mai cessato il fuoco contro l’antico popolo dell’Eufrate già piegato da undici anni di guerra contro il terrorismo.suSolo poche settimane fa, alla vigilia di Natale 2021, su Il Primato Nazionale vi avevamo parlato di una pioggia di...

Advertising

pacis04 : RT @IlPrimatoN: Così la Siria resiste ai continui attacchi, non solo dei jihadisti ? Andrea Bonazza - IlPrimatoN : Così la Siria resiste ai continui attacchi, non solo dei jihadisti ? Andrea Bonazza - Lupetto52807502 : @pfvalentino Io ancora non ho capito cosa succede. Putin fa una esercitazione militare come tutti gli altri paesi e… - Sasaino83 : @BullshitsHunter @luca_biasi @GrandePinguino @radiosilvana @Esercito Mlrs è un lanciatore multiplo di missili, ma f… - patroclo1991 : @catenaaurea66 La corsa al riarmo della guerra fredda anni 80, ancora ricordo gli schemetti con i missili e gli obi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora missili Perché gli Emirati finiscono ancora nel mirino degli Houthi ... direttore di Mareb Press , un primo fattore di interesse riguarda proprio i missili, che ...che qualcuno pensa allora potrebbero colpire ovunque nella regione e dunque diventare una minaccia ancora più ...

Ucraina. L'Egemonia degli Usa in Europa ... non sono finite qui: il ritiro degli Stati Uniti dal trattato sui missili balistici nel 2001 e il ... Ancora una volta manca un'Europa sul piano politico e militare. Ancora una volta l'Europa dimostra ...

Ancora missili israeliani su Damasco, intercettati da difesa siriana Il Primato Nazionale La Corea Nord lancia un nuovo missile e pubblica una foto scattata dallo spazio Raggiunta l’altezza non trascurabile di 2.000 chilometri dal suolo, il missile, un Hwasong-12, è stato lasciato cadere in mare a 800 chilometri dal punto di partenza ...

Tra Pechino e Kiev Ben ritrovati, la settimana che si apre oggi è quella del via alle Olimpiadi invernali cinesi, che tra fobia da contagi e boicottaggi sono e saranno (ma non è sempre così per i ...

... direttore di Mareb Press , un primo fattore di interesse riguarda proprio i, che ...che qualcuno pensa allora potrebbero colpire ovunque nella regione e dunque diventare una minacciapiù ...... non sono finite qui: il ritiro degli Stati Uniti dal trattato suibalistici nel 2001 e il ...una volta manca un'Europa sul piano politico e militare.una volta l'Europa dimostra ...Raggiunta l’altezza non trascurabile di 2.000 chilometri dal suolo, il missile, un Hwasong-12, è stato lasciato cadere in mare a 800 chilometri dal punto di partenza ...Ben ritrovati, la settimana che si apre oggi è quella del via alle Olimpiadi invernali cinesi, che tra fobia da contagi e boicottaggi sono e saranno (ma non è sempre così per i ...