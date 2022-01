Anche le escort chiedono il Green pass per gli incontri hot

Advertising

RZALLONE : per eludere i controlli i no-vax se lo tingono di verde! - SergioPiero20 : @LegaSalvini Perfetto, il trump italico c'è già, le escort anche, manca il progetto del muro che declinato nel mode… - Dan_skorpio87 : @Uberbored_80 @giozomparelli Eh, ma io rendo poco anche come escort. - SF_RL_Featuring : RT @2_crim: Letteralmente “puttanate”. - 2_crim : Letteralmente “puttanate”. -

Ultime Notizie dalla rete : Anche escort

Ovviamente, dal servizio sono emersecontrarie al controllo. L'ultima intervistata, infatti, ha dichiarato: "Chi sono io per controllare il Green pass? Se avessi voluto controllarli ...Ovviamente, dal servizio sono emersecontrarie al controllo. L'ultima intervistata, infatti, ha dichiarato: 'Chi sono io per controllare il Green pass? Se avessi voluto controllarli ...Si chiama "Rossetto e Cioccolato", è un gruppo Telegram da centinaia di iscritti ed è il "Tinder dei non vaccinati". "Controcorrente" ha mostrato come avvengono gli incontri tra no vax: grazie a q ...Anche le escort chiedono il Green pass. "Controcorrente" ha incontrato molte ragazze che, prima dell'incontro con un cliente, richiedono la certificazione verde. "Si tratta di un qualcosa che se ...