Ana Mena è italiana? Fidanzato, età, canzoni e altezza della cantante (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ana Mena, in gara al Festival di Sanremo 2022, è diventata famosa in Italia dopo le fortunate collaborazioni con Fred Palma e Rocco Hunt. La sua carriera è iniziata nel 2006, quando ha vinto i Veo Veo Awards. Scopriamo la sua biografia: dal Fidanzato all'età, passando per le canzoni e la sua altezza. Ana Mena è italiana? Tra i 25 Big in gara al Festival di Sanremo 2022, Ana Mena è una cantante di nazionalità spagnola e non italiana. La sua carriera ha preso il via nel 2006, quando si è aggiudicata i Veo Veo Awards. In seguito, ha raggiunto grande popolarità in patria partecipando a Marisol, miniserie molto seguita in Spagna. In Italia è diventata famosa grazie alle collaborazioni con Fred De Palma e Rocco Hunt. Con il primo ha iniziato ...

