Amadeus ricorda Rino Petrosino alla prima conferenza stampa di Sanremo. Il ricordo del fotografo dei vip (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il mondo dello spettacolo ha oggi dato l'addio a Rino Petrosino, il fotografo che per più di 50 anni ha fotografato i big di Sanremo. Sue moltissime delle copertine storiche di Tv Sorrisi e Canzoni, con cui ha collaborato a lungo, realizzando lavori che era orgoglioso di definire lontani dalle "paparazzate". L'artista aveva 79 anni e a dare la notizia della sua scomparsa è stata la stessa rivista con cui ha collaborato a lungo, che tuttavia non ha diffuso i dettagli della sua morte. Rino Petrosino, chi era il fotografo dei big italiani dello spettacolo Rino Petrosino ha legato per più di mezzo secolo il suo nome a quello del Festival di Sanremo, realizzando anche moltissimi scatti dei dietro le quinte che hanno ...

