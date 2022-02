Amadeus “mi auguro che Sanremo sia il Festival della gioia”

Advertising

rtl1025 : ?? #Amadeus: 'Auguro a chi vince #Sanremo2022 di avere successo mondiale come i @thisismaneskin, che sono tanta roba… - LadyTuileries : RT @xattorneyx: Comunque pretendo che Amadeus presenti Sanremo fino al giorno della sua morte (che mi auguro sia tra cento anni) nessun pre… - AngelaVillani9 : RT @DuzziNicoletta: Meraviglioso festival !!! Adoro entrambi ... grande emozione rivedere il teatro Ariston con il pubblico Auguro il megl… - LucioMichele1 : RT @Michimaus69: #ilunaticiasanremo comunque a prescindere dai cantanti e ospiti. i veri mattatori sono Amadeus con Fiorello. Penso che il… - BiasiErika : RT @xattorneyx: Comunque pretendo che Amadeus presenti Sanremo fino al giorno della sua morte (che mi auguro sia tra cento anni) nessun pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus auguro

'AMATEMA' - Dopo la gufata dello scorso anno - in cui Fiorello augurò il peggio ai futuri presentatori del Festival - per annullarlaha dovuto baciare per dieci secondi il direttore di Rai1 ...Per poi esibirsi nelle canzoni tristi cantate e ballate in allegria, in coppia con il vocalist, come se fosse uno scacciapensieri scaramantico.ESCE DALL'ARISTON - Il direttore ...Nel corso della prima serata del ‘Festival di Sanremo 2022’, in onda, ieri sera martedì 1 febbraio 2022, Fiorello ha "costretto" Amadeus a ... fedele spalla hanno augurato ai loro ...E Amadeus non riesce a capirlo ... Al netto di tutta la cattiveria possibile, le auguro un futuro roseo, magari di trovare un lavoro onesto e non spaccarsi per artista. Per Achille Lauro il discorso è ...