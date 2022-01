Amadeus dice che non c’è un “piano B” se prende il Covid durante il Festival di Sanremo (Di lunedì 31 gennaio 2022) “Non c’è un piano B: se prendo il Covid, restiamo tutti qui a Sanremo per altri dieci giorni…”: Amadeus lo dice con il sorriso e con scaramanzia, alla vigilia della prima serata del Festival di Sanremo che inizierà domani e terminerà sabato notte. O meglio, domenica, stando a quanto dichiarato dal presentatore in conferenza stampa: “Sicuramente non finiremo subito dopo la mezzanotte, si andrà avanti almeno fino all’una e mezza“. “Mi auguro che sarà il Festival della gioia” afferma Amadeus, e la presenza fra gli ospiti di Fiorello e di Checco Zalone sembra remare proprio in questo senso. Lo showman siciliano era rimasto in forse fino all’ultimo momento. “Anche io fino all’altro giorno non avevo nessuna certezza – assicura ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) “Non c’è unB: se prendo il, restiamo tutti qui aper altri dieci giorni…”:locon il sorriso e con scaramanzia, alla vigilia della prima serata deldiche inizierà domani e terminerà sabato notte. O meglio, domenica, stando a quanto dichiarato dal presentatore in conferenza stampa: “Sicuramente non finiremo subito dopo la mezzanotte, si andrà avanti almeno fino all’una e mezza“. “Mi auguro che sarà ildella gioia” afferma, e la presenza fra gli ospiti di Fiorello e di Checco Zalone sembra remare proprio in questo senso. Lo showman siciliano era rimasto in forse fino all’ultimo momento. “Anche io fino all’altro giorno non avevo nessuna certezza – assicura ...

