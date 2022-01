Alvise Rigo e il presunto flirt con Tove Villfor: “C’è molto feeling tra noi” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Alvise Rigo è l’ex rugbista, oggi e modello e personal trainer che il grande pubblico ha imparato a conoscere e ad amare ulteriormente dopo la sua partecipazione a Ballando con le stelle, lo show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Dopo la partecipazione al programma di danza, dove ha gareggiato in coppia con la ballerina Tove Villfor, ha raccontato di avere un nuovo rapporto con il successo. Ora la gente lo riconosce per strada e questa cosa gli fa molto piacere, così come i complimenti che riceve tramite i social. Uomo dal fisico scultoreo e dal fascino tenebroso, naturalmente la curiosità sulla sua vita privata e, in particolare sulla sua sfera affettiva, è davvero tanta. In molti hanno notato un certo feeling con la sua compagna di ballo Tove. Lo stesso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022)è l’ex rugbista, oggi e modello e personal trainer che il grande pubblico ha imparato a conoscere e ad amare ulteriormente dopo la sua partecipazione a Ballando con le stelle, lo show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Dopo la partecipazione al programma di danza, dove ha gareggiato in coppia con la ballerina, ha raccontato di avere un nuovo rapporto con il successo. Ora la gente lo riconosce per strada e questa cosa gli fapiacere, così come i complimenti che riceve tramite i social. Uomo dal fisico scultoreo e dal fascino tenebroso, naturalmente la curiosità sulla sua vita privata e, in particolare sulla sua sfera affettiva, è davvero tanta. In molti hanno notato un certocon la sua compagna di ballo. Lo stesso ...

