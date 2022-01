Altri due gemelli per Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo: la foto coi 6 figli (Di lunedì 31 gennaio 2022) Georgina Rodríguez e il compagno Cristiano Ronaldo aspettano Altri due gemelli. A rivelarlo era stato il calciatore del Manchester United ben tre mesi fa, ma a ribadirlo ieri è stata la modella di origine spagnola che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, una foto dove mostrava il bel pancione su una spiaggia di Dubai. Così orgogliosa della mia bellissima famiglia ?. Qui a Dubai i sogni si avverano ?. Un bellissimo traguardo per Georgina Rodríguez che, oltre a diventare mamma per la sesta volta, è anche la protagonista del documentario dedicato proprio a lei. Si tratta di I Am Georgina, in onda dallo scorso 27 gennaio su Netflix. Il programma racconta la vita della modella, la sua quotidianità fatta di lavoro, ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 31 gennaio 2022)e il compagnoaspettanodue. A rivelarlo era stato il calciatore del Manchester United ben tre mesi fa, ma a ribadirlo ieri è stata la modella di origine spagnola che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, unadove mostrava il bel pancione su una spiaggia di Dubai. Così orgogliosa della mia bellissima famiglia ?. Qui a Dubai i sogni si avverano ?. Un bellissimo traguardo perche, oltre a diventare mamma per la sesta volta, è anche la protagonista del documentario dedicato proprio a lei. Si tratta di I Am, in onda dallo scorso 27 gennaio su Netflix. Il programma racconta la vita della modella, la sua quotidianità fatta di lavoro, ...

Ultime Notizie dalla rete : Altri due Colpo di scena, parte una missione per confermare che c'è vita vicino a Giove Esteticamente sembra un enorme uccello, dove le ali, di 85 metri quadrati, sono in realtà due ... Callisto Non pensate però che snobberemo gli altri satelliti, anzi. Questa sarà la nostra occasione per ...

Roma, un ristoratore del centro denuncia: tutti chiusi o vuoti ... altri locali, tra cui alberghi, gelaterie, pizzerie o ristoranti, mostrano le serrande abbassate o sono chiusi, anche per ferie. In un video girato a due passi dalla sede del Pd in largo del ...

Serie B, Tello al Benevento per altri due anni: ufficiale il rinnovo Tuttosport Finale anche per Bettinelli e Legnante Promozione al turno di finale per altri due atleti italiani nella lunga mattinata di gare degli Euroindoor di Birmingham. Assunta Legnante ha confermato di poter competere anche per l'oro continentale ...

Primi titoli invernali a Pignata e Coslovich Bari ha ospitato la prima giornata dei Campionati Invernali di lanci assoluti, promesse e giovanili. La manifestazione si è tenuta al Campo Scuola Bellavista in una giornata caratterizzata dalla tempe ...

