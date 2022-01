Alex Belli pronto a ricevere la lettera “appassionata” di Soleil: le anticipazioni del GF Vip – VIDEO (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nonostante i concorrenti del Grande Fratello Vip stiano cercando di “boicottare” il triangolo con protagonisti Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge, stasera si parlerà ancora di loro come anticipato da Federica Panicucci durante Mattino Cinque. Alex Belli riceve la lettera “appassionata” di Soleil: le anticipazioni del GF Vip Intanto vi do una chicca, che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nonostante i concorrenti del Grande Fratello Vip stiano cercando di “boicottare” il triangolo con protagonisti Delia Duran,Sorge, stasera si parlerà ancora di loro come anticipato da Federica Panicucci durante Mattino Cinque.riceve la” di: ledel GF Vip Intanto vi do una chicca, che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

StefanoGuerrera : Alfonso che stizzito e a labbra strette caccia Alex Belli perché non gli permette di lavorare quando in realtà tutt… - GiuseppeporroIt : GfVip 6, Soleil Sorge ha scritto una lettera ad Alex Belli: l'anticipazione bomba (VIDEO) #gfvip #soleilsorge… - DarkQue69102136 : Soleil finiva di essere considerata una complice quando Alex fosse uscito e avesse preso le distanze da tutto quest… - fairytale10101 : Io userò il blocco ALEX BELLI per la pausa pipì sigaretta caffettino coccole al cane #gfvip - Nicotess3 : Allora: Oggi Alex Belli riceverà una lettera da Soleil… la pagliacciata infinita continua. Ora io mi chiedevo, a qu… -