Alessia Marcuzzi, incerto il ritorno a Mediaset: al suo posto Belen Rodriguez (Di lunedì 31 gennaio 2022) Alessia Marcuzzi sarebbe pronta a tornare in tv, ma secondo Dagospia le trattative con Mediaset sarebbero in alto mare, per la scelta dei programmi da affidarle. Al suo posto spunta il nome di Belen Rodriguez per uno degli show più seguiti di Italia 1. Intanto la conduttrice si gode il tempo libero e condivide la sua nuova vita su Instagram. Alessia Marcuzzi: perché rischia di saltare il suo ritorno a Mediaset Alessia Marcuzzi aveva lasciato la tv lo scorso anno, per dedicarsi alla sua famiglia e rivalutare il percorso della sua carriera, ma secondo le tante voci che si rincorrono da settimane, il suo ritorno a Mediaset è cosa imminente. Forse, perché ... Leggi su dilei (Di lunedì 31 gennaio 2022)sarebbe pronta a tornare in tv, ma secondo Dagospia le trattative consarebbero in alto mare, per la scelta dei programmi da affidarle. Al suospunta il nome diper uno degli show più seguiti di Italia 1. Intanto la conduttrice si gode il tempo libero e condivide la sua nuova vita su Instagram.: perché rischia di saltare il suoaveva lasciato la tv lo scorso anno, per dedicarsi alla sua famiglia e rivalutare il percorso della sua carriera, ma secondo le tante voci che si rincorrono da settimane, il suoè cosa imminente. Forse, perché ...

Advertising

marcoerre_ : Una conduzione MDF-Ferilli o Mara Venier-Alessia Marcuzzi sarebbe il mio sogno - MariGeni11 : Alessia Marcuzzi voleva 'assecondare un'urgenza di libertà' ed ora vuole fregare programmi a due colleghi. Che scorretta!!! - Affaritaliani : Marcuzzi, ritorno a Mediaset in bilico: Belen in pole per il suo posto. RUMOR - Iuvwang : buongiorno oggi ho sognato di incontrare alessia marcuzzi solo che non voleva che facessimo una foto perché era str… - modamadeinitaly : Il Viaggio. Collezione Autunno Inverno 2022 Marks&Angels dal blog di Alessia Marcuzzi -