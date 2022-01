Alessandro Roja, avete mai visto la moglie? Suo padre è uno sportivo amatissimo: incredibile! (Di lunedì 31 gennaio 2022) avete mai visto la moglie di Alessandro Roja? Forse non tutti lo sanno, ma suo padre è uno sportivo davvero amatissimo: incredibile! Insieme a Vittoria Puccini e Sarah Felberbaum, anche Alessandro Roja è tra gli attori protagonisti di questa nuova fiction italiana. Davvero straordinario il suo ruolo, vero? Come darvi torto! Nato a Roma il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 31 gennaio 2022)mailadi? Forse non tutti lo sanno, ma suoè unodavveroInsieme a Vittoria Puccini e Sarah Felberbaum, ancheè tra gli attori protagonisti di questa nuova fiction italiana. Davvero straordinario il suo ruolo, vero? Come darvi torto! Nato a Roma il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

comelezanzare : vittoria puccini e alessandro roja io per voi mi ammazzo #Nonmilasciare - infoitcultura : Sai quanto ha guadagnato Alessandro Roja per Non mi lasciare: somma da capogiro - DukeOfSuffolk : Sto riuscendo a non abbandonare Romanzo Criminale solo per Alessandro Roja? Chissà - redazionerumors : Chi è Claudia Ranieri, la moglie di Alessandro Roja? Scopriamolo insieme #claudiaranieri #alessandroroja -