Al via EMG Italy | nuovo broadcaster italiano

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 31 gennaio 2022) EMG (Euro Media Group)nasce dall’unione di tre società leader in Italia nel settore della media production: 3zero2 TV, con il suo centro di produzione di Cologno Monzese, Netco Sports, azienda specializzata nella realizzazione di live graphics e soluzioni digitali e Global Production, con la sua flotta di regie mobili per la produzione in L'articolo