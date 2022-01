Al match point di Nadal | Djokovic ha prenotato la prima dose di Pfizer all’Asl Belgrado 1

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Dopo aver salutato il sole di, Nole s’è messo davanti alla tele in posizione tittibhasana, il suo modo yoga di stravaccarsi sul divano: teso sulle braccia con le gambe e il busto sospesi verso lo schermo. Un’ora di stretching, e due ciotole di acqua calda, semi di lino, un uovo, tre quarti di centrifuga di pelo di Dunlop Fort, e il suo amico Medvedev che fa fuori quello “zì prete” di: la colazione dei campioni. Che domenica bestiale. “Dovevo esserci io là”, rimugina mentre Jelena gli passa accanto scocciata: “Ancora con ‘sto tennis?! Oggi c’è il mercatino, e i bambini vogliono uscire!”. Ma lui niente, serafico. Dopo due ore scarsesoccombe al gioco sterrato del compagno russo, Nole si scopre riflesso nello schermo a sorridere. Si lascia andare e imita tutti i tic di Rafa, per l’ilarità generale del clan che lo ...

