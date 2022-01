Al lavoro con… Antonia Sautter | stilista | organizzatrice di eventi e sognatrice

(Di lunedì 31 gennaio 2022), 63 anni, e?diindefessa. «A chi mi dice che sogno troppo rispondo che Venezia, la mia citta?, e? la prova che i sogni piu? arditi sono realizzabili!». Portano la sua firma le collezioni di scarpe e accessori Venice-a?-porter, gli oltre 1500 costumi d’epoca del suo atelier in San Marco e, soprattutto, l’appuntamento mondano piu? esclusivo del Carnevale veneziano: Il Ballo del Doge. Leggi anche › Alcon… Antonella Santuccione Chadha, neuroscienziata esperta di Alzheimer Ore 8.30 «Quando suona la sveglia mi ritaglio un’ora tutta per me, rigorosamente off-line. Faccio un ...

