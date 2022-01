Al Gran calciomercato hotel tutti parlano di soldi senza averli (Di lunedì 31 gennaio 2022) “Stare qui in mezzo alla hall dello Sheraton fa sì che succedano cose di questo tipo: è passato qualcuno e mi ha detto che Laribi va al Cittadella” (Dario Massara, Sky Sport 24) Ormai da anni il calciomercato ha deciso di piantare le tende in uno stretto corridoio tra la fredda cronaca e l'autoironia. Il gioco funziona meglio proprio in casi come quello appena riportato dal collega di Sky: evidentemente la frase non va presa alla lettera, ma è rivolta a migliaia di persone che non coglieranno quell'ironia (l'ironia è merce rara di questi tempi). E funziona ancora meglio l'ultimo giorno di mercato, quando la narrazione che ci siamo auto-imposti da anni prevede che ci sia fermento, friccicore, uno stuolo di procuratori e direttori sportivi sotto anfetamine stile Wolf of Wall Street, e invece non succede assolutamente niente. È il 31 gennaio che ti accorgi dello ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 31 gennaio 2022) “Stare qui in mezzo alla hall dello Sheraton fa sì che succedano cose di questo tipo: è passato qualcuno e mi ha detto che Laribi va al Cittadella” (Dario Massara, Sky Sport 24) Ormai da anni ilha deciso di piantare le tende in uno stretto corridoio tra la fredda cronaca e l'autoironia. Il gioco funziona meglio proprio in casi come quello appena riportato dal collega di Sky: evidentemente la frase non va presa alla lettera, ma è rivolta a migliaia di persone che non coglieranno quell'ironia (l'ironia è merce rara di questi tempi). E funziona ancora meglio l'ultimo giorno di mercato, quando la narrazione che ci siamo auto-imposti da anni prevede che ci sia fermento, friccicore, uno stuolo di procuratori e direttori sportivi sotto anfetamine stile Wolf of Wall Street, e invece non succede assolutamente niente. È il 31 gennaio che ti accorgi dello ...

Advertising

ilfoglio_it : Nell'ultimo giorno di calciomercato ci sono solo un vociare caotico, diffuse ironie per gli acquisti di Paratici al… - cmdotcom : #Sconcerti a CM: '#Vlahovic e #Chiesa, il gran colpo di #Commisso. #Zakaria non è un fuoriclasse. Occhio a #Mihaila… - LALAZIOMIA : Sconcerti a CM: 'Vlahovic e Chiesa, il gran colpo di Commisso. Zakaria non è un fuoriclasse. Occhio a Mihaila e Ric… - diegofornero : Ok, è il momento: il vostro voto al #calciomercato del #Torino? ?? Il mio è 6, perché #Ricci è un gran bel colpo ma… - _ACastellano_ : Da Torino a Londra: #Bentancur e #Kulusevski approdano al @SpursOfficial. Entrambi hanno passato momenti migliori,… -