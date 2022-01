Al “GF Vip” scoppia il “Delia-gate” | “Nasconde qualcosa nell’armadio” Poi la scoperta

Advertising

zazoomblog : Grande Fratello Vip scoppia lo scandalo: trovato un copione nell’armadio. [VIDEO] - #Grande #Fratello #scoppia… - serenitybxxch : ??#GFVip, #DeliaDuran si avvicina a Gianluca Costantino e Antonio Medugno: scoppia la passione, #AlexBelli è solo un… - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Grande Fratello Vip, “Delia Duran nasconde qualcosa dentro l’armadio”. Scoppia il caso, poi la scoperta: sono dei coprica… - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, “Delia Duran nasconde qualcosa dentro l’armadio”. Scoppia il caso, poi la scoperta: sono dei c… - zazoomblog : “E lì fuori e mi manca”. GF Vip Soleil Sorge confessa tutto a Sophie Codegoni e scoppia in lacrime - #fuori #manca… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip scoppia

Al Grande Fratello2021il copione - gate . Il caso vede protagonista Delia Duran e si è aperto dopo che Jessica Selassié in giardino ha raccontato agli altri concorrenti di aver notato Delia Duran mentre ...Manuel e Lulù, resa di conti al Gf. "Vai a f..." ma lei non molla Manuel afferma che lui e Lulù, una volta fuori dalla Casa, vogliono 'vivere insieme, costruire qualcosa di importante, Tra noi c'...Giucas Casella si è scagliato duramente contro Nathaly, nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip. Il vippone alza la voce, poi scoppia in lacrime ...Gf vip, Alessandro Basciano si scaglia contro Soleil: “Ma sei pazza?”. Gf Vip, scontro tra Alessandro Basciano e Nathalie Caldonazzo: è polemica. Alessandro Basciano, volto noto e conosciuto a Temptat ...