Agro Aversano | imponevano ditta amica del clan dei Casalesi per il ritiro degli oli esausti | 3 arresti

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Esercizi commerciali costretti a rivolgersi a unaaffiliata aldei, fazione Zagaria, per iloli. E’ quello che accadeva nell’, luogo in cui si sono concentrate le indagini dei Carabinieri di Casal di Principe, coordinati dalla Dda.deldeiper ilL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

L'attività di indagine, svolta nel corso del 2021, ha consentito di accertare che veniva imposto, a esercizi commerciali dell'area, il ritiro degli oli esausti tramite una ditta ...