Aggredisce la mamma per soldi | denunciato nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) –ladalla polizia. È accaduto a Torre Annunziata (Napoli): protagonista un 44enne di Vico Equense, accusato di maltrattamenti in famiglia. Ieri sera gli agenti del commissariato oplontino, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti su disposizione della centrale operativa in via Gioacchino Murat per la segnalazione di una lite familiare. I poliziotti, giunti sul posto, hanno udito le urla di una donna e, dopo averla raggiunta; sulle scale della sua abitazione, hanno visto un uomo che la stava spintonando e l’hanno bloccato. La donna, in evidente stato di agitazione, ha raccontato agli operatori di essere vittima di comportamenti violenti del figlio che, come già avvenuto in precedenti occasioni, l’aveva aggredita fisicamente per ...