Agenas | stabili le terapie intensive Trento e 5 Regioni salgono oltre il 20% dei posti letto occupati – I dati

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Dall’occupazione degli ospedali da parte di pazienti positivi a Covid-19 in tutta Italia continuano ad arrivare buone (o quanto meno non cattiva) notizie: dall’ultimo report diffuso dadel 30 gennaio – la percentuale di occupazione delleresta infatti stabile al 16%. Si registrano cambiamenti significativi tra le varie: l’Umbria fa un balzo del +4% toccando quota 13%. Sono in crescita anche Provincia autonoma di(28%), Friuli Venezia Giulia (25%), Piemonte (20%), Emilia Romagna (17%). Isono in miglioramento nelle Marche (23%), ma anche in Liguria (16%), Calabria (15%), PA Bolzano (10%), Basilicata (6%). La situazione resta stabile in Lazio (22%), Val d’Aosta (21%), Abruzzo (20%), Toscana (19%), Sicilia e Sardegna ...

invece - secondo i dati- i reparti ordinari fermi al 30% . Le percentuali dei ricoveri in area medica e in terapia intensiva rappresentano i parametri da cui dipende il cambio di ... Covid Italia, terapie intensive e ricoveri ordinaria livello nazionale . Lo rilevano gli ultimi dati dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (), aggiornati alle 22.37 di ieri sera, secondo i quali l'occupazione dei posti letto di ...Perugia, 31 gennaio 2022 - Ancora in salita i ricoverati Covid in Umbria, 223 a lunedì 31 gennaio, sette in più rispetto a domenica, 11 dei quali nelle terapie intensive, dato stabile. Nell'ultimo gio ...In attesa che il governo si pronunci sul possibile stop al sistema a colori, ecco le regioni che rischiano il passaggio in zona rossa, arancione e gialla lunedì 7 febbraio.