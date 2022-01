Afghanistan: reporter neozelandese incinta non riesce a tornare per il Covid, la aiutano i talebani (Di lunedì 31 gennaio 2022) Charlotte Bellis, ex reporter per Al Jazeera, è rimasta bloccata in Afghanistan a causa del Covid. I talebani le hanno dato rifugio. In Afghanistan una reporter non può tornare in patria per il Covid, ad aiutarla i talebani La Bellis ha denunciato sui social le severe regole antiCovid della Nuova Zelanda, che fino ad ora le hanno impedito di tornare a casa. Lo scorso settembre si trovava a Doha, ed è lì che ha scoperto di essere incinta. Dopo la notizia, ha fatto di tutto per riuscire a rientrare nel suo stato, ma le regolamentazioni imposte per la pandemia hanno fatto sì che le venisse negata ogni richiesta di accesso. Donna incinta e non sposata, condizioni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Charlotte Bellis, exper Al Jazeera, è rimasta bloccata ina causa del. Ile hanno dato rifugio. Inunanon puòin patria per il, ad aiutarla iLa Bellis ha denunciato sui social le severe regole antidella Nuova Zelanda, che fino ad ora le hanno impedito dia casa. Lo scorso settembre si trovava a Doha, ed è lì che ha scoperto di essere. Dopo la notizia, ha fatto di tutto per riuscire a rientrare nel suo stato, ma le regolamentazioni imposte per la pandemia hanno fatto sì che le venisse negata ogni richiesta di accesso. Donnae non sposata, condizioni ...

